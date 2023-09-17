Malatya'da Otomobile Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi
Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde meydana gelen kazada, Recai Gültek yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Malatya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Recai Gültek (56) yönetimindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet, Malatya- Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde aynı istikamette seyreden C.G'nin (63) kullandığı 06 ESN 51 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Gültek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel