Malatya'da Otomobil Tütün Tarlasına Devrildi: 3 Yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tütün tarlasına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. D.Ç. yönetimindeki 44 ADH 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tütün tarlasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü D.Ç. ve otomobildeki G.Ç. ve N.A.Ç. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı