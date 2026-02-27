Haberler

Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar tatil edildi.

Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi.

Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt'un 7, Kale'nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
