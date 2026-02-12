Haberler

Kayseri'de öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olayın ardından çevreye ait sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya kar yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında meydana geldi. Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan