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Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı

AA - Ayhan İşcen - Güncel
Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasavvıf Osman Hulusi Ateş için vefatının 32. yılı dolayısıyla hatim duası yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasavvıf Osman Hulusi Ateş için vefatının 32. yılı dolayısıyla hatim duası yapıldı.

Cuma namazının ardından Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen yad programında, Osman Hulusi Ateş anıldı.

Kur'an-ı Kerim okuyup vaaz veren Hulusi Efendi Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman, insanlara doğruyu öğretip, maneviyat aşılayan, yüzyılın en önemli divan şairlerinden mutasavvıf Osman Hulusi Ateş'in vefatının 32'nci yılında dualarla anıldığını söyledi.

Osman Hulusi Ateş'in örnek bir vakıf insanı olduğuna değinen Duman, "Hulusi Efendi, hayatını insanlığa vakfeden büyük bir mutasavvıftır, her canlıya hizmeti şiar edinip, başta eğitim ve sağlık olmak üzere topluma önemli çalışmalar kazandırarak sabır ve sevgiyle ilmek ilmek işleyen bir gönül medeniyeti inşa etti." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dualar okundu.

Hatim duasına Osman Hulusi Ateş'in oğlu ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

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