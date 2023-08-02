Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Kayseri istikametine seyir halinde olan N.B. (28) idaresindeki 06 BT 033 plakalı otomobil, cezaevi kavşağından dönüş almak isteyen E.H. (69) yönetimindeki 44 PN 308 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Kazada D.H. (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA