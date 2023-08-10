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Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, komşu şehir Elazığ'da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi.

Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Malatya Yeşilyurt merkezli gerçekleşen 5,3 şiddetindeki deprem sonrası ilimiz geneli saha tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır." dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem Elazığ Güncel Haberler

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