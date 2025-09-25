Haberler

Malatya'da Medyumluk Bahanesiyle 27 Kişiyi Dolandıran 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Malatya'da, medyumluk ve büyü bozma bahaneleriyle dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarına 34 milyon lira para girişi olduğu ve yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Malatya'da "medyumluk ve büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme" gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarına 34 milyon 168 bin lira para girişinin olduğu, bahse konu bu paranın haksız şekilde elde edildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı, ikametlerde yapılan aramalarda sözde büyü yapımında kullanılmak için üzerinde karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi materyaller ile 100 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
