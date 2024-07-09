Malatya'da LGS dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi

Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ) dereceye giren 13 öğrenciye tablet hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gönderilen bisiklet, LGS'da tam puan alan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Erdal Baran Karadağ'a Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından verildi.

Vali Yazıcı, Karadağ'a Bakan Ersoy'un selam ve başarı dileklerini iletti.

Karadağ ile sınavda derece alan öğrenciler Ali Hamza Toksöz, Nur Seda Kayan, Muhammed Efe Yoldaş, Mehmet Fatih Çınar, Turan Alp Doğru, Yiğit Anıl Yılmaz, Yiğit Mutlu, Elif Ece Anapalı, Nevfel Çiçek, Onur Yaşar, Yavuz Selim Aktürk ve Zeynep Mansur'a da tablet hediye edildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve öğrencilerle aileleri katıldı.