CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacının, Rus yetkilileri NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları konusunda uyarmak olduğu iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO’nun kararlılığını test edebileceğini öngören yakın tarihli ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

ABD’li yetkililer, Ukrayna’da sıkışan ve iç kamuoyunda baskı altında olan Putin’in, muhtemelen bir Baltık ülkesini hedef alarak siber saldırılardan küçük çaplı kara sızmalarına kadar uzanabilecek müdahalelerde bulunabileceğinden endişe edildiğini bildirdi.

İran Savaşı’ndaki harcamaların yol açtığı Batı ülkelerindeki mühimmat eksikliğinin de Putin’in “saldırma ihtimalinde” etkili olabileceğine işaret eden ABD’li yetkililer, Ratcliffe’in bu hafta Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin, Rusya’ya NATO ülkelerine saldırmaması yönünde uyarı iletmek amacı taşıdığını ileri sürdü.

RATCLIFFE, RUS İSTİHBARAT YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe’in Moskova’da Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmediğini söyledi. Peskov, Putin’e görüşmeler hakkında bilgi verildiğini de belirtti.

TRUMP: YARI RUTİN BİR ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump ise Ratcliffe’in Moskova’ya gerçekleştirdiği son ziyareti “yarı rutin” olarak nitelendirerek, ziyaretin NATO veya İngiltere’ye yönelik olası “Rus askeri tehditleriyle” bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak: AA