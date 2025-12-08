Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
Malatya'nın Darende ilçesinde 80 yaşındaki Hasan Yaşar için arama çalışmaları devam ediyor. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen Yaşar için jandarma, polis ve AFAD ekipleri harekete geçti.
İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün 80 yaşındaki Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel