Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle D-300 Kara Yolu Kapandı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, trafik ekipleri belirli noktalarda denetimlerini artırdı.

Malatya-Kayseri kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bu araçların sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Ekipler, diğer araç sürücülerini ise dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konularında uyarıyor.

Karayolları ve Darende Belediyesine bağlı ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hava koşullarının seyrine göre yol durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.