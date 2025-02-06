Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle D-300 Kara Yolu Kapandı
Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, D-300 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirilirken, diğer araçlar için dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, trafik ekipleri belirli noktalarda denetimlerini artırdı.
Malatya-Kayseri kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bu araçların sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Ekipler, diğer araç sürücülerini ise dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konularında uyarıyor.
Karayolları ve Darende Belediyesine bağlı ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hava koşullarının seyrine göre yol durumunun yeniden değerlendirileceği belirtildi.