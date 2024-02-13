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Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Malatya-Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarpan kamyonun sürücüsü V.B. (37) gözaltına alındı. Kurt'un yaşamını yitirdiği olayda, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

V.B. (37) idaresindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, Malatya- Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Malatya Elazığ Trafik Kazaları Güncel Haberler

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