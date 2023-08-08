Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan baba ve oğlunun panik anları görüntülendi

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde depreme yakalanan baba ve oğlunun panik ve korkuyla birbirlerine sarıldıkları görüldü. Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kayısı fabrikasının bahçesinde kaydedilen görüntülerde işletme sahibi baba ve oğlunun yaşadığı korku ve panik görüldü, iş yerinin yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı. - MALATYA

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde depreme yakalanan baba ve oğlunun panik ve korkuyla birbirlerine sarıldıkları görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kayısı fabrikasının bahçesinde kaydedilen görüntülerde işletme sahibi baba ve oğlunun yaşadığı korku ve panik görüldü, iş yerinin yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı. - MALATYA