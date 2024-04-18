Malatya'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 cep telefonu, 1150 cep telefonu kılıfı, 55 şarj kablosu, 30 şarj seti ve 4 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.