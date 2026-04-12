Malatya'da inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti
Battalgazi ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen düşme olayı sonucunda 31 yaşındaki Muhammed Ali Şahin hastanede hayatını kaybetti.
Cevherizade Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına giren Muhammed Ali Şahin (31), 3 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine