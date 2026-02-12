Haberler

Malatya'da fuhuş operasyonu
Malatya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. 6 masaj salonu mühürlenirken, operasyonlarda 35 bin TL nakit ve çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirildi.

MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Masaj salonu olarak faaliyet gösteren 6 işletme mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından kentte 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Fuhuş faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen 3 şüphelinin bağlantılı olduğu 1 iş yeri, 3 ikamet ve 3 araç arandı. Aramalarda 35 bin 950 TL nakit ile 1 ruhsatsız tabanca, 23 mermi, 1 bilgisayar, 2 kamera kayıt cihazı, 3 harddisk, 5 telsiz, 2 iş yeri telefonu ve piyasa değeri toplam 739 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde mağdur 8 kadının tespit edildiği operasyonlarda belirlenen iş yerlerindeki denetimlerde 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 6 iş yeri de mühürlenip faaliyetten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
