Malatya'da evleri yıkılan depremzede: 'Her şey bitti' dedim
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MALATYA'da depremde evleri yıkılan emekli Cumali Karataş (63) ve ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne yerleştirildi.
MALATYA'da depremde evleri yıkılan emekli Cumali Karataş (63) ve ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne yerleştirildi. Karataş, "O anı nasıl anlatırım bilemiyorum. Böyle bir şey olacak gibi değildi. 'Her şey bitti' dedim. Allah düşmanımın başına vermesin" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük hasarı alan illerden biri de Malatya oldu. Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'inci katından oturan Cumali Karataş ve ailesi, ilk depremde hasar alan binadan dışarı çıktı. Hasarlı bina, 2'nci depremde ise tamamen yıkıldı. Bunun üzerine Malatya'yı terk eden Karataş ve eşi, 4 çocuklarıyla birlikte Ankara'ya geldi. Karataş ve ailesi burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'ndeki dairelerden birine yerleştirildi.Deprem anında yaşadıklarını anlatan baba Karataş, "O anı nasıl anlatırım bilemiyorum. O gece ilk depremde sabah namazından önce uyandım. Bir baktım sallantı oldu. Ama geçeceğini düşündüm. Kanepede oturuyordum. Yavaş yavaş sallantı başladı, bir anda bina çöktü. Ortalık toz duman oldu. Göz gözü görmüyordu. O an insanın aklına hemen binadan kaçma düşüncesi geliyor ama kaçamıyorsun. Adım bile atamadık o an. Merdivenden aşağı inmek için dairemin kapısını açtım ama binanın sıvaları bir anda üzerimize yıkıldı. Zorla kendimizi dışarı attık. Kaçtık ama nasıl kaçtık gelin bir de bize sorun; öyle kötüydü. Dışarı attık kendimizi ama halen orada da sallanmaya devam ediyorduk. Sokaklar bir anda ana baba günü oldu" dedi.'BU ENKAZIN HEMEN TOPARLANMASI ZOR'Ardından bir tanıdıklarını evine gittiklerini söyleyen Karataş, "İlk depremde bizim bina çok büyük hasar almıştı. Ondan dolayı giremedik ve bir tanıdığımızın evine gitmiştik. Öğle saatlerinde 2'nci deprem başladı. Duvarlar sanki üzerimize düşecekti. O anı nasıl anlatırım bilemiyorum. Böyle bir şey olacak gibi değildi. 'Her şey bitti' dedim. Allah düşmanımın başına vermesin böyle bir şeyi. O anları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Malatya yerle bir oldu. Bu enkazın hemen toparlanması zor. Göçük altında daha çok insanımız var. Yakınlarımdan da insanlar var. Geçtiğimiz zamanlarda da Malatya'da, Elazığ'da depremler oluyordu ama böyle olacağını düşünmemiştik. Geçen sene de olmuştu ama o zaman sadece korkmuştuk. Ama şimdi binamız yıkıldı. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.Bu iki depremi yaşadıktan sonra Ankara'ya geldiklerini belirten Karataş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Milleti kabul ettiler, buraya sığındık. Çayımızı veriyorlar, yemeğimizi veriyorlar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.