Malatya'da evleri yıkılan depremzede: 'Her şey bitti' dedim

MALATYA'da depremde evleri yıkılan emekli Cumali Karataş (63) ve ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'ne yerleştirildi. Karataş, "O anı nasıl anlatırım bilemiyorum. Böyle bir şey olacak gibi değildi. 'Her şey bitti' dedim. Allah düşmanımın başına vermesin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük hasarı alan illerden biri de Malatya oldu. Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'inci katından oturan Cumali Karataş ve ailesi, ilk depremde hasar alan binadan dışarı çıktı. Hasarlı bina, 2'nci depremde ise tamamen yıkıldı. Bunun üzerine Malatya'yı terk eden Karataş ve eşi, 4 çocuklarıyla birlikte Ankara'ya geldi. Karataş ve ailesi burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'ndeki dairelerden birine yerleştirildi.