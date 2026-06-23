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Eşi ile kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan baba tutuklandı

Eşi ile kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan baba tutuklandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nevzat Timurkaan, eşi Feray Timurkaan ve kızı Beyza Timurkaan'ı öldürüp diğer kızı Berra Timurkaan'ı yaraladı. Saldırgan, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde eşi Feray Timurkaan (56) ile kızı Beyza Timurkaan'ı (21) öldürüp, diğer kızı Berra Timurkaan'ı yaralayan Nevzat Timurkaan tutuklandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nevzat Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a doğru ateş etti. Nevzat Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı. Eşi Feray ve kızı Beyza Timurkaan'ı öldürüp, diğer kızı Berra Timurkaan'ı yaralayan Nevzat Timurkaan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Berra Timurkaan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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