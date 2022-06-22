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Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

AA - Ayhan İşcen - Güncel
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı.

Ö.S'nin (16) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Beybağı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Ö.S'yi çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

Ağır yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

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