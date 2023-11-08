Malatya'da depremzedeleri dolandırmak için sahte hesap açan şüphelilere operasyon

Malatya'da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanırken 1 şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya, Ankara ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Yapılan operasyonda 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet powerbank, 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçak olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MALATYA