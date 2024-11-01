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Malatya'da Depremzedelere Yeni Evler Teslim Edildi

Malatya'da Depremzedelere Yeni Evler Teslim Edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 2 bin 722 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Depremzedelerin memnuniyetlerinin ön plana çıktığı teslimat, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanan konutlardan 2 bin 722'sinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede afet sonrası temeli atılarak yapımına başlanan konutlar etaplar halinde tamamlanıyor.

Kent genelinde şu ana kadar ihale edilen 36 bin 174 TOKİ konutundan 18 bin 157'sinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde, İkizce Mahallesi 1. ve 2. bölgede toplam 9 bin 3 hak sahibi kurayla belirlendi.

İkizce 1. bölgede kurası çekilen 2 bin 722 konuttan 2 bin 219'unun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 2. bölgedeki 6 bin 281 konutun anahtarlarının da önümüzdeki günlerde teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ Malatya Sorumlusu Uzman Mühendis Emrah Acar, AA muhabirine, depremin hemen ardından yapımına başlanan konutların hızla yükseldiğini söyledi.

Acar, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi mevkisinde bugüne kadar 9 bin 3 konutun kurasının çekildiğini hatırlatarak, "İkizce 1. bölgede 2 bin 722 konuttan 2 bin 219'unun anahtar teslimatı tamamlandı ve vatandaşlarımız kullanıma başladı. Yıl sonuna kadar bütün ihalelerimiz tamamlayarak vatandaşlarımıza konutlarını en kısa zamanda teslim edeceğiz." dedi.

"Güvenli ve normal hayat başladı"

TOKİ tarafından yapılan konutların radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edildiğini anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Güvenli konutlarımıza, vatandaşlarımızın tamamını yerleştirene kadar çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah kısa bir süre sonra bütün hak sahiplerini konutlarıyla buluşturacağız. Ayrıca yeni iskan alanı olarak belirlediğimiz İkizce Mahallesi gibi lokasyonlarda okulumuz, ticaret merkezimiz, camimiz bunlar da eş zamanlı olarak yapılmaktadır. En kısa zamanda bütün hak sahiplerine konutlarımız teslim edilecek. Bütün depremzedeler hanesine kavuşana kadar inşaatlarımız devam edecek. İkizce 1. bölgede anahtarını teslim alan depremzedelerin oranı yüzde 82'lere ulaştı. Şu an burada güvenli ve normal hayat başladı."

Acar, 2020'deki Elazığ depreminin ardından Malatya'da 10 bin konut yapıldığını hatırlatarak, "Nasıl ki Elazığ depreminin ardından yapılan 10 bin konutta vatandaşlarımız yaşamını sürdürüyorsa asrın felaketinin ardında da bütün hak sahiplerimiz aynı şekilde güvenli konutlarda yaşamına devam edecektir." diye konuştu.

Depremzede aileler memnun

Anahtarını alıp konutuna yerleşen depremzede Zeynal Yalçın, evinin depremde ağır hasar alıp yıkıldığını söyledi.

Bir süre Ankara'da yaşadığını anlatan Yalçın, kurada evlerinin çıkması kente gelip yerleştiklerini ifade etti.

Yetkililere teşekkür eden Yalçın, "Evlerimiz çok güzel, memnunuz. Allah devletimize zarar, ziyan vermesin. Allah hepsinden razı olsun güzel evlerimizi teslim ettiler ve şu an içinde oturmaktayız." dedi.

Bedriye Yalçın ise depremde evlerinin yıkıldığını ancak can kaybı yaşamadıklarını için Allah'a şükür ettiğini söyledi.

Depremin ardından zor günler yaşadıklarını belirten Yalçın, "Sağ olsun devletimiz evimizi verdi. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Evimden memnunum, kutu gibi, buna şükür. Cumhurbaşkanımızı sağ olsun var olsun, Allah başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel
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