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Malatya'da Depremzedelere Toplu Düğün ve Çeyiz Desteği

Malatya'da Depremzedelere Toplu Düğün ve Çeyiz Desteği
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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak. Proje, depremzede gençlere umut ve destek olmayı amaçlıyor.

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak, çiftlere çeyiz desteği verilecek.

Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, "Malatya'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesinin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, burada yaptığı konuşmada, projenin depremde hayalleri yıkılan ihtiyaç sahibi depremzede gençlere umut ve heyecan olduğunu söyledi.

Büyük felaket sonrasında ortaya çıkan sıkıntılardan birinin de çeyiz meselesi olduğuna değinen Öge, "Bugün sizlere 2025 şubat ayında üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız 'Malatya'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı' projemizin müjdesini vermek istiyoruz. Bu umut ve iyilik hareketinin üçüncüsünü proje ortaklarımızla Malatya'da yaşayan 100 çiftimizin toplu düğün merasiminde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Öge, bu projelerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmeye başlanan "2025 Aile Yılı" çalışmalarına destek olacağını kaydetti.

Toplantıya Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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