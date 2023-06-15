Asrın felaketinde Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk anısına Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Her can için bir fidan' projesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Malatya'da depremde hayatını kaybeden her çocuk için bir fidan dikildi

MALATYA - Asrın felaketinde Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk anısına Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk adına 181 fidan dikildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Her can için bir fidan' projesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Özel Harekat Bölge Müdürü Şenol Özoğul, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ile polisler ve öğrenciler katıldı.

Depremde hayatını kaybeden 181 çocuğun isimlerinin üzerinde yazdığı fidanlar protokol ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Vali Hulusi Şahin, Malatya'da depremde bin 237 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve bunlardan 181'inni 18 yaş altı çocuk olduğunu söyledi. Emniyet Müdürlüğü'nün böylesine bir etkinliği gerçekleştirmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Şahin, "Allah tüm kayıplarımıza rahmet etsin, onları cennette aileleri ile kavuşmayı nasip etsin diye duya ediyoruz" dedi. Şahin ayrıca etkinliğe ailesinden 3 bireyi kaybeden Gürbüz ailesinin de davet edildiğini belirtti.