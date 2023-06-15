Malatya'da depremde hayatını kaybeden çocuklar için fidan dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk için fidan dikildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 'Her Can İçin Bir Fidan' projesi kapsamında Özel Harekat Bölge Müdürlüğü bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybeden 181 çocuk için fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Her Can İçin Bir Fidan" projesi kapsamında Özel Harekat Bölge Müdürlüğü bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, özel harekat polisleri ve öğrenciler etkinlikte fidan dikti.

Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Depremlerde kentte 1237 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şahin, "Depremlerde hayatını kaybedenlerin 181'i 18 yaşından küçük çocuklarımızdı. Emniyet Müdürlüğümüz 181 canımıza, 181 fidan dikerek onları hatırlamak ve her bir fidanda tekrar hayat bulmaları duygusuyla etkinlik düzenledi. Biz 181 evladımızı kalbimizde yaşatıyoruz. İnancımız gereği onlarla tekrar buluşacağımıza inanıyoruz. Güzel bir yerde misafir edildiklerine inanıyoruz." diye konuştu.