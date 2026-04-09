Malatya'da depremde hayatını kaybeden çift adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden hakim adayı Nazlıcan (27) ve eşi hakim hakim Tamer Levent (28) adına Şehit Kemal Özalper Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bugün doğum günü olan Nazlıcan Yüksel'in annesi Birsel Doğan'ın girişimleriyle kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, depremin acısına değinerek, "Kaybettiğimiz iki kardeşimiz milletimizin yetiştirdiği pırıl pırıl evlatlarıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Elbette 6 Şubat depreminden çıkaracağımız dersler var. Kararlıyız, Malatya'yı daha güvenli ve afete dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Her iki evladımızın ailesine sabır, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Yavuz, öğrencilerden bilimde, teknolojide ve her alanda daha çok çalışılıp ileri gitmelerini istedi.

Birsel Doğan ise kalbinin yarısını geçmişte bıraktığını ifade ederek, "Bu kütüphane sadece raflardan ibaret değil, bu bir vefa borcu. Kızım ve damadımın hatırası, burada okunan her kitapta ve aydınlanan her zihinde yeniden hayat bulsun istedik. Bilgiyle büyüyen her çocuk, onların yarım kalan hayallerine atılan birer adım olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile protokol üyeleri Nazlıcan ve Tamer Levent Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti ve incelemelerde bulundu.

Açılışa Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hakan Doğan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da katıldı.