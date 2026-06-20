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Dominik Cumhuriyeti'nde turistik bölgede çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 1700 kişi tahliye edildi

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Santo Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe bölgesindeki bir otel kompleksinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 1700 turist tahliye edildi. Yangında bir İtalyan turist hayatını kaybetti, bazı turistler yaralandı.

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nin turistik Bayahibe bölgesindeki otel kompleksinde çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 1700 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yerel yetkililer, Bayahibe'deki otel kompleksinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangın nedeniyle otelin tahrip olduğuna dikkati çeken yetkililer, yaklaşık 1700 turistin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığını belirten yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde yangında bir İtalyan turistin hayatını kaybettiği ve bazı turistlerin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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