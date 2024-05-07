Malatya'da Depremde Hasar Gören Araçlara İşlem Yapan 11 Zanlı Yakalandı

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçlarla farklı şehirlerdeki araçlara "change" işlemi yapan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen aynı model ile marka araçlar üzerinde "change" işlemi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce 6 aylık teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin adlarına kayıtlı 267 araçtan 47'sine "change" işlemi yapıldığı belirlendi.

Malatya merkezli düzenlenen operasyonda, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye'nin Afrin kentinde ise 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.