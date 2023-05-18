Malatya'da Deprem Sonrası Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme

Malatya'da deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi

- Vali Şahin: "Toplamda 100 bin depremzede konteyner kentte barınacak"

MALATYA - Malatya Valisi Hulusi Şahin, asrın felaketi sonrası Malatya'da yaraların hızla sarılması için tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Kısa sürede tamamlanacak konteyner kentlerle birlikte 100 bine yakın depremzedeyi misafir edeceklerini belirten Şahin, enkaz kaldırma çalışmalarına da hız verileceğini kaydetti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında koordinatör valililer ile birlikte açıklamalarda bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığında bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde kameralar önüne geçen Vali Hulusi Şahin, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Malatya'da bin 236 kişinin öldüğünü 6 bin 444 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan 5'inin halen tedavisinin sürdüğü bilgisini veren Şahin, kentte devam eden artçı depremler nedeniyle de herhangi bir olumsuzluğa karşı 400 arama kurtarama ekibinin hazırda beklediğini ifade etti.

Depremzedelerin barınması amacıyla inşa edilen geçici barınma alanları ile ilgili de son durumu paylaşan Vali Şahin, şuan itibariyle kent genelinde 60 adet konteyner kent kurulduğunu ve buralarda yerleştirilen 12 bin 577 konteynerde yaklaşık 50 bin depremzedenin barındığını söyledi.

Bireysel konteyner talepleri karşılanıyor

Toplamda 23 bin 400 konteynerin kurulacağını ve 100 bine yakın depremzedenin konteyner kentlerde misafir edileceğini belirten Şahin, bireysel konteyner başvurularında da sayının 5 bin 463 olduğunu söyledi. Bunun bin 235'inin karşılandığını kaydeden Şahin, 10 gün içerisinde bin konteynerin daha bireysel olarak talep eden depremzedelere verileceğini ifade etti. İşyerleri yıkılan esnaflara da geçici işyerlerinin hazırlandığını belirten Şahin, yapılacak 3 bin 599 geçici işyerinin yüzde 67'sinin tamamlandığını kaydetti. Vali Şahin, tamamlanan hasar tespit çalışmaları sonrası itiraz süresinin de dolduğunu ve şuanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde itirazların değerlendirilmesinin bitme aşamasına geldiğini söyledi.

"İtirazlar değerlendiriliyor, kısa sürede sonuçlar ilan edilecek"

Depremde Malatya'da 5 bin binanın tamamen yıkıldığını, bin 810 binanın ise acil yıkılacak kategorisinde olduğunu hatırlatan Şahin, "Biz bu 5 bin binanın ve acil yıkılacak binaların tüm enkazını kaldırdık. Askı süresi biten itirazlar toplandı, şuanda itirazların değerlendirme sürecinde yüzde 99 seviyesindeyiz. Sadece 440 binanın itirazı kaldı. Bunu da kısa sürede bitirip ilan edeceğiz" dedi.

Ağır hasarlı binaların yıkımları noktasında da yeni bir yöneteme geçtiklerinin de altını çizen Şahin, artık yıkımları hurda karşılığı ihale yöntemi ile yapacaklarını söyledi. Şuana kadar 4 ihale gerçekleştirdiklerini de belirten Şahin, yarından sonra toplamda 1,5 milyon metrekarelik alanın ihalesinin tamamlanacağını söyledi. Bu sistemin zor ve zahmetli bir süreç olduğunu da kaydeden Şahin, "Kaldırdığımız enkazın tam 6 katı daha bir kütle var. Bunun temizlenmesi zaman alacaktır." şeklinde konuştu.

Kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Depremzedeler için yapılacak kalıcı konutların yapımının TOKİ tarafından sürdürüldüğünü açıklayan Şahin, bu süreçte ihalesi tamamlanan 13 bin 975 konutun temellerinin atıldığını söyledi. Malatya'ya yapılacak 9 bin 851 kırsal konutun da 610'un temellerinin atıldığını ve birkaç ay içinde teslim edileceğini ifade eden Şahin, ayrıca ağır hasarlı sanayi sitesindeki 740 işyeri içinde Altay Kışlası'nda işyerlerinin yapımına başlanıldığını söyledi. Deprem sonrası yapılan birçok çalışmadan detaylı bilgiler sunan Şahin, 72 bin 626 Malatyalı depremzedeye 15 bin taşıma yardımının yanı sıra 188 bin 951 haneye 10 bin TL'lik destek ve 48 bin kişiye de yine kira yardımı yapıldığını da aktardı.

41 çadır kent kuruldu, 90 bin çadır dağıtıldı

Doğanşehir'den sorumlu Koordinatör Vali olarak görev yapan Mülkiye Başmüfettişi Cüneyit Orhan Toprak'ta ilçedeki son çalışmalar hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler verdi. Doğanşehir'de yaraların silinmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Toprak, "Can kayıpları geri gelmiyor fakat devletimiz elindeki bütün imkanları seferber ederek vatandaşlarımızın rahat etmesi, güvenli sıcak bir evde barınması için çalışmaktadır" dedi.

Malatya'da Koordinatör Vali olarak görev yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'de koordinasyon olarak oldukça iyi ve başarılı bir süreç yürüttüklerini söyledi. Deprem sonrası vatandaşların mağdur olmamaları adına hızlı bir çalışma sürdürdüklerini kaydeden Epcim, "90 bin çadır dağıtımı, 41 çadır kent Malatya'da kuruldu. Bunun yanı sıra bir yandan geçici konteyner kentler hızla yapılıyor, bir yandan da bireysel konteynerler dağıtılıyor. Yine bir yandan da esnaflarımız için geçici konteyner işyerleri yapılıyor. Malatya'da yıkılan binaların enkazlarının yüzde yüzü kaldırıldı" diye konuştu.