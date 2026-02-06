Haberler

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

Güncelleme:
Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar meşalelerle saygı duruşunda bulunurken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olayın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Tevfik Temelli Caddesi'ndeki Sümerpark girişinde toplanan vatandaşlar, meşale yakarak saygı duruşunda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Ağbaba, deprem gerçeğini gerekli dersler çıkarılana kadar unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için temsili alana karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
