Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Güncelleme:
Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Velioğlu Apartmanı'nın sorumluları hakkında yapılan davada, proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan biri beraat etti.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya F.S. taraf avukatları ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) M.Y. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti binanın proje sorumlusu M.Y'ye 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklanmasına, F.S'nin ise beraatine karar verdi.

Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS'ten katılan sanık M.Y. tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
