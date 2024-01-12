Malatya'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat 2023'teki 7,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin, bir iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, sarsıntı nedeniyle vatandaşların binalardan caddeye kaçışı, bu koşturmaca sırasında bazı kişilerin yere düşmesi ve bir binanın yıkılması yer alıyor.