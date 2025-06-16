Malatya'da Çıkan Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

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Malatya'nın Kale ilçesinde bir otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, ancak 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ve güvenlik güçleri müdahale etti.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 2 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın kontrol altına alındı.

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesinden ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangına yönelik soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 evin kullanılamaz hale geldiği, bazı evlerde de hasar oluştuğu belirtildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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