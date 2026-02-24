Haberler

Malatya'da baharın habercisi çiğdemler açtı

Malatya'da baharın habercisi çiğdemler açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çiğdem çiçekleri açarak doğayı renklendirdi. Çiğdemler, halk arasında baharın müjdecisi olarak biliniyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçede genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu