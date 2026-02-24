Malatya'da baharın habercisi çiğdemler açtı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla çiğdem çiçekleri açarak doğayı renklendirdi. Çiğdemler, halk arasında baharın müjdecisi olarak biliniyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla ilçede genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.
Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Oktay Demirci