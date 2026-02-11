Haberler

Malatya'da çiftçilere eğitim verildi

Güncelleme:
Kale ilçesinde gerçekleştirilen eğitim programında çiftçilere zirai mücadele, gübreleme, sulama ve bahçe bakımı konularında bilgiler verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ve ilkbahar bahçe bakımı gibi konularda eğitim verildi.

Kale Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, meyve bahçelerinde zirai ve biyolojik mücadele, gübreleme, sulama, ilaçlama ile ilkbahar bahçe bakımı gibi konularında çiftçilere bilgi verdi.

Ziraat Mühendisleri Ali Biri ve Ebru Sayın Öner ise kayısı ağaçlarında çiçeklenme öncesi bakım ve beslemenin önemi hakkında bilgi verdi.

Programa Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

