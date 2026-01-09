Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Er, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, basının toplumun gören gözü, işiten kulağı ve konuşan vicdanı olduğunu söyledi.

Basının ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görev yaptığında toplum ile devlet arasında köprü vazifesi görevi göreceğini anlatan Er, "Kamuoyunu aydınlatmak, gerçekleri araştırmak ve toplumsal meseleler üzerine sağlıklı bilinç inşa etmek için çok önemli görevleri vardır. Haber sadece olup biteni anlatmakla değil, gerçeğin izin sürmek, hakikati aramak ve topluma karşı vicdanlı bir sorumluluk üstlenmektir." diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da her eleştiriyi ve uyarıyı nimet olarak gördüklerini belirterek, "Kıymet ve değer veririz, eksiğimizi gideririz. Doğru haber iletme gazetecilerin yükümlülüğü. Bizler vatandaş olarak doğru haber alma hakkına sahibiz. " dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise basının gözü kulağı olduğunu bildirerek, haberlerin yapılmadan önce doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu anlattı.