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Malatya'da Battalgazi Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi Öğrencileri Karma Resim Sergisi Açtı

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Malatya'da Battalgazi Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı karma resim sergisi açıldı. Sergide hat sanatı çalışmaları, 6 şubat depremi ile ilgili resimler ve farklı tekniklerle yapılan çalışmalar sergilendi.

Malatya'da Battalgazi Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri, karma resim sergisi açtı.

Resim öğretmenleri Özlem Özel ve Dilek Borak gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan eserler kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sergide hat sanatı çalışmaları, 6 şubat depremi ile ilgili resimler, akrilik, ahşap yakma tekniği ve kara kalem gibi muhtelif çalışmalar yer aldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Şube Müdürleri Zeki Altunkaya, Veysel Kurşun, Okul Müdürü Abdulbasit Özlük, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, "Okullarımızda akademik eğitimin yanında bu tür sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Özellikle yaşanan depremden sonra okullarımızda bu tür etkinliklerin önemi daha da artmıştır. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Abdulbasit Özlük ise sergide öğrencilerinin farklı türden çalışmaları yer aldığını söyledi.

Öğrencilerinin büyük emek vererek bu güzel çalışmayı ortaya koyduğunu aktaran Özlük, "Yaşanan büyük depremlerden sonra yapılan bu tür çalışmaların, öğrencilerimiz üzerinde deprem travmasının azaltılması anlamında iyileştirici etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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