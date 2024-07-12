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Malatya'da Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bahçe sulama nedeniyle tartışan bir genç, babasını öldürdü ve ağabeyini yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan genç, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, D.A. (17) bahçe sulama nedeniyle tartıştığı babası Hanifi Avcı'yı (61) öldürdü, ağabeyi Burak Avcı'yı (23) da yaraladı.

Olay, öğleden sonra Hekimhan'a bağlı Kurşunlu Mahallesinin Dumlupınar mezrasında meydana geldi. Çiftçilik yapan Hanifi Avcı, oğulları Burak ve D.A. ile sahip oldukları bahçeye gitti. Burada bahçe sulaması nedeniyle D.A., babası ve ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giderek av tüfeğini alan D.A., yeniden geldiği bahçedeki babası ve ağabeyine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanifi A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacaklarından yaralanan Burak A'nın tedavisine ise devam ediliyor.

Olayın ardından gözaltına alınan D.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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