Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü otelin yıkılmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yıkılan Avşar Otel ile ilgili olarak 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, müşteki avukatları yurt dışında bulunan sanıklar için kırmızı bülten talep etti. Mahkeme, yeni bilirkişi heyeti oluşturma talebini reddetti ve duruşmayı erteledi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Avşar Otel'in yıkılmasına ilişkin 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki F.Ü. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında bulunan B.A. ile H.H.A. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Yalova Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunun Yargıtayın aradığı kriterleri içermediğini öne sürerek, yeni bir heyet oluşturulması talebinde bulundu.

Talepleri reddeden mahkeme heyeti, dosyaya ibraz edilen dilekçelerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Avşar Otel'de 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otel işletmecileri B.A, H.H.A. hakkında yakalama kararı verilmiş, işletmeciler ile O.A, H.E, M.E.Y, M.K, E.Ö, M.B, H.G, Y.K, M.H.B, A.Y. ve A.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
