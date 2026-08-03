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Malatya'da Altın Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

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Malatya'da altın dolandırıcılığı ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da altın dolandırıcılığı ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın kullanımı ve tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 4 POS cihazı, 117 slip, düşük ayarlı ve milyem değeri değiştirilmiş (saf altına madde karıştırılmış) 9 gramsiye, 126 ata lira, 4 tam, 8 yarım, 226 çeyrek, 3 gram, 3 ata çeyrek, 1 ata yarım, 1 reşat yarım altın ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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