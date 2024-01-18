Üye Girişi
Haberler

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 82'ye ulaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, geçen yıl ağustos ayında yüzde 15 seviyesinde olan ağır hasarlı binaların kapladığı alandaki yıkım oranı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 82'ye ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, geçen yıl ağustos ayında yüzde 15 seviyesinde olan ağır hasarlı binaların kapladığı alandaki yıkım oranı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 82'ye ulaştı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 35 bin 680 bina ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen "hayalet binalar", iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor, yüksek katlılarda ise patlayıcı kullanılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardaki molozlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

"Çarşı merkezinde ağır hasarlı bina hemen hemen kalmadı"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini hatırlatan Yazıcı, kentte afetzedeler için kalıcı konut çalışmaları tüm hızıyla sürerken ağır hasarlı yapıların yıkımının da aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Yazıcı, kentte ağır hasarlı bina yıkımını ilerlettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıkımlarda şu anda yüzde 82 seviyesine geldik. Kentin tamamında yıkım hızlı şekilde devam ediyor. Ağır hasarlı binaların kapladığı alandaki yıkım oranı ağustosta yüzde 15,30 iken şu anda yüzde 82'ye ulaştı. Hatta şehir merkezi, çarşı dediğimiz bölgede yüzde 96-97'ye ulaştık. Çarşı tabir ettiğimiz bölgedeki 200 ağır hasarlı bina dava süreci devam ettiğinden yıkılamadı. Çarşı merkezinde ağır hasarlı bina hemen hemen hiç kalmadı diyebilirim. Kırsaldaki binalarımızı yıkmaya devam ediyoruz. Yeni binaların inşaatı da bir yandan sürüyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Malatya Malatya Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title