Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.