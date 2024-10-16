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Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok

Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İlgili kurumlar depremin hemen ardından saha taramalarına başladı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği açıklandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve ilgili kuruluşlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına gecikmeksizin başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depreme ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Depremin kent merkezinde ve ilçelerde güçlü hissedildiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bizlere, emniyet, jandarma veya 112'mize ulaşan herhangi bir ihbar olumsuzluk bulunmamaktadır. Sadece birkaç vatandaşımızın depremin yarattığı panikle fenalık geçirdiği veya kendini kötü hissettiğiyle ilgili ihbarlar var. bunun dışında herhangi bir yıkım veya zarar görme gibi bir ihbar yok. Ayrıca AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Saha taramalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla görüşüldü, şuana kadar bir olumsuzluğumuz yok. süreci yakınen takip ediyoruz."

Depremi kendisinin de hissettiğini kaydeden Varol, "Halk günü vesilesiyle vatandaşlarımızla görüşme halindeydik. İlimiz merkezinde biz de bizzat şiddetli bir şekilde hissettik. Çok şükür şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen deprem, ilimizde de kuvvetli şekilde hissedildi. Bölgedeki bütün illerimize ve kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem dolayısıyla Şanlıurfa'da herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 3 kentte de depremin ardından vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktıkları ve park gibi açık alanlarda beklemeye başladıkları görüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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