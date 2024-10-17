Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: 200'den Fazla Artçı Sarsıntı

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: 200'den Fazla Artçı Sarsıntı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen illerde 1495 ihbar alındığı bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş, dün meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından kente gelen AFAD Başkanı Omay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personellerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar depremden etkilenen illerimizden 112 Çağrı Merkezimize gelen ihbar sayısı 1475. Bu ihbarların 1223'ü daha çok bilgi amaçlı, 252'si de yardım amaçlıdır. Bu depremden sonra en büyüğü 3.3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı depremler olduğunu da ifade etmeliyim. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre 249 vatandaşımız daha çok korku ve panikten dolayı etkilendi. Çok ağır bir tablo olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Malatya'da 2 ve Elazığ'da 8 vatandaşımızın kontrol maksatlı tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bu büyüklükteki depremlerde ülkemizdeki yapı stokunun da iyileşmesi ile beraber çok fazla olumsuz bir durum da beklemiyoruz" dedi.

AFAD Başkanı Memiş, bugün Sivas'ta yaşanan depremde korku ve panik havasından dolayı 15 ihbarın geldiğini ve Sivas'ta da saha taramaları ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise depremden dolayı 471 resmi binada inceleme yapıldığını belirterek, "21 okulda sıva, boya dökülmeleri nedeni ile onarım ihtiyacı duyulmuştur. Bu 21 okulda 1 gün süre ile daha eğitim öğretime ara verilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Okay Memiş 3-sayfa Malatya Deprem Sağlık Güncel AFAD

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.