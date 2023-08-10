Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede çalışmalara başlamıştır.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

'DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ALANDAN İLGİLİ BİRİMLERİMİZE OLUMSUZ BİLDİRİM OLMAMIŞTIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.