Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada
Güncel Haberler
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.
İLK DEPREMDE AĞIR HASAR ALDI
Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.
VATANDAŞLAR SAĞA SOLA KAÇIŞTI
Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşların sağa sola kaçıştığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel