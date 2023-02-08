Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. İLK DEPREMDE AĞIR HASAR ALDI Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. VATANDAŞLAR SAĞA SOLA KAÇIŞTI Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşların sağa sola kaçıştığı görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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