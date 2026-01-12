Haberler

Malatya'da 7 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinin ardından Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Doğanşehir'de de bir gün eğitim ve öğretime ara verildi.

4 İLÇEDE DAHA ARA VERİLDİ

Malatya'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinin ardından Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Doğanşehir'de de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

