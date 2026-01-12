Malatya'da 7 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

4 İLÇEDE DAHA ARA VERİLDİ

Malatya'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinin ardından Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Doğanşehir'de de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Recep BAĞDAT/MALATYA, -