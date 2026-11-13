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Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazı kaldırıldı

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Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazı kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazı kaldırıldı
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Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından başlatılan olay yeri çalışmalarında sona gelinirken helikopterin parçaları vinç yardımıyla tıra yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

Haber-Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından olay yerinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. S-70 tipi helikopterin parçaları, vinç yardımıyla tıra yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından enkaz alanında yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Askeri görevliler ile polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışmalarının ardından helikopterin parçalarının kaldırılmasına geçildi. Enkaz alanına getirilen vinçle tıra yüklenen parçalar, bölgeden götürüldü.

Çalışmalar boyunca helikopterin düştüğü alan çelik bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yetkililer dışında kimsenin bölgeye girişine izin verilmedi.

KAZADA 4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Samanköy Mahallesi'nde dün saat 18.45 sıralarında meydana gelen kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşları, otopsi işlemleri için bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'ya gönderilmişti.

Kaynak: ANKA
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