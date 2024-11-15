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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtirken, gelen ihbarların değerlendirildiğini ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor."

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Elhamdulillah, kır ya rabbi, bitir dünyayı.

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Haber Yorumlarımehmet fevzi Altay:

Geçmiş olsun, Allah esirgesin.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

arkadaşlar kırıcı yorumlar yapmayalım çok zor insanlar diken üstünde yazıktır

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

En son fay hattı 1999 yılında Marmara dan bir geçti, pir geçti. Adapazarı, Gölcük ciddi zararlar gördü. Şuan fay hattı Doğu bölgesinde Marmara ya tekrar geri gelmesi 100 yılları bulur. Allah Türkiyeyi korusun.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

O şehirlerde yaşayan insanların çoğu büyükşehirlere taşınıyor

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Haber YorumlarıEmre null:

hep bu zamlar yüksek kiralar fiyatlar yuzunden kiracılar emekliler yaşlılar surekli beddua ediyor gecinemedikleri büyüklerimizin beddualarıni ala ala yakinda çok büyük depremler yine olacaktır ulkenin esnafı gözü doymuyor surekli zam dün gittim baktım fiyatlar yine yükselmiş şekerin kilosu 69 liradan 72 lira ve yine çalışanlar ellerinde etiketler fiyatlari değiştiriyordu 3 günlük dünya ve siz o market zincirleri halkin sayesinde kurdunuz Halk alışveriş yapmasaydi buyuyemez binlerce şüpheye ulasamazdiniz ama şimdi gelmiş onlara surekli zamlarla zulmediyorsunuz Allah in laneti zalimlerin boynuna olsun

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Haber YorumlarıBükücü:

Geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın

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Haber YorumlarıPc Copat:

videoyu izleyince alakayı anlayamadım ya neyse geçmiş olsun

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