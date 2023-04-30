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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı kısa süreli panik yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yerin 11.07 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Akçadağ Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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